نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب الأرجنتين المتوقع أمام تشيلي في تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب الأرجنتين، نظيره منتخب تشيلي، يوم الجمعة 6 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ترتيب الأرجنتين وتشيلي

ويحل منتخب الأرجنتين في صدارة جدول ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 15 نقطة، وذلك بعد الفوز في 5 جولات، وتعرضه للهزيمة في مواجهة أوروجواي.

بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط، حيث تعرض منتخب تشيلي للخسارة في 3 مرات، وحقق الانتصار في مباراة واحدة، وانتهت مواجهتين بالتعادل.

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد تشيلي