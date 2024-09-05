نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق وعمان اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب العراق الأول لكرة القدم نظيره عمان مساء اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على ملعب "البصرة الدولي"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الثانية برفقة منتخبات الأردن، الكويت، عمان، فلسطين، كوريا الجنوبية.

موعد مباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم 2026

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة العراق ضد عمان في تمام الساعة العاشرة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ضد عمان في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة العراق ضد عمان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.