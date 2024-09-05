موعد مباراة إسبانيا وصربيا اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة 

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار محبي وعشاق كرة القدم الأوروبية لمتابعة مباراة إسبانيا وصربيا وذلك ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وصربيا في تصفيات دوري الأمم الأوروبية

من المقرر أن تقام مباراة إسبانيا وصربيا يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من المستوى الأول في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة إسبانيا وصربيا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 1 بي إن سبورت القطرية وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء.

سبق لمنتخب إسبانيا التتويج من قبل ببطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك في العام الماضي عقب الفوز على كرواتيا بركلات الجزاء الترجيحية.

ويدخل الماتادور الإسباني البطولة وهو مُنتشيًا بفوزه بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) على حساب منتخب إنجلترا منذ شهرين تحديدا في يوليو الماضي، حيث تفوق في المباراة النهائية على المنتخب الإنجليزي بهدفين مقابل هدف.