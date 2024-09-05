نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة السعودية.. مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
مواعيد مباريات اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم
- أستراليا ضد البحرين، عند الساعة 1:10 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- اليابان ضد الصين، عند الساعة 1:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- كوريا الجنوبية ضد فلسطين، عند الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- أوزبكستان ضد كوريا الشمالية، عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- العراق ضد عمان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- قطر ضد الإمارات، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- إيران ضد قيرغيزستان، عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- السعودية ضد إندونيسيا، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
- الأردن ضد الكويت، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.