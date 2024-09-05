نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 5- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم العالمية تحديدا الأوروبية والأفريقية من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء في البطولات الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وتقام تسع مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية بينما ستقام 7 مباريات في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر أن تستضيفها المغرب.

كما ستقام 9 مباريات ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

يستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم:

مباريات دوري الأمم الأوروبية

أذربيجان والسويد: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

البرتغال وكرواتيا: الساعة 10 إلا ربع

أسكتلندا وبولندا: الساعة 10 إلا ربع

روسيا البيضاء وبلغاريا: الساعة 10 إلا ربع

أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج: الساعة 10 إلا ربع

سان مارينو وليشتنشتاين: الساعة 10 إلا ربع

الدنمارك وسويسرا: الساعة 10 إلا ربع

صربيا وإسبانيا: الساعة 10 إلا ربع مساء

إستونيا وسلوفاكيا: الساعة 10 إلا ربع

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب

مالاوي وبوروندي الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

جمهورية إفريقيا الوسطى وليسوتو: الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

غانا وانجولا: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

الكونغو وجنوب السودان: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

غينيا بيساو وإسواتيني: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

تونس ومدغشقر: الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

الجزائر وغينيا الاستوائية: الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026