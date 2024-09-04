نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامبيا تقتنص نقطة ثمينة أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب جزر القمر أمام نظيره الجامبي وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات الأمم الأفريقية.

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة ليقتنص المنتخب الجامبي نقطة ثمينة في مشواره نحو التصفيات الأفريقية.

أحداث مباراة جزر القمر وجامبيا

جزر القمر كانت صاحبة الهدف الأول في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول والذي سجله اللاعب يوسف مشنجاما.

وسريعا عادل منتخب جامبيا النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بديلا من الضائع في الشوط الأول عن طريق اللاعب موسى بارو.

وبهذه النتيجة حصد المنتخبين أول نقطة لهما في المجموعة الأولى من التصفيات، ليتواجدوا المركز الأول والثاني بنفس الرصيد.

و يلتقي منتخب تونس أمام نظيره مدغشقر مساء غدًا الخميس ضمن لقاءات المجموعة ذاتها.