شباب اليمن يستعد لتصفيات آسيا بوديتين أمام السعودية
استأنف منتخب اليمن للشباب اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب 22 مايو، ضمن معسكره الداخلي الذي يقيمه في المرکز الأولمبي بالعاصمة صنعاء.
وكان المدير الفني محمد البعداني قد منح اللاعبين راحة عقب المباراة الكبيرة التي خاضها منتخب الشباب اليمني ضد فريق أهلي صنعاء بطل النسخة الماضية من الدوري المحلي.
يأتي هذا التمرین بعدما أعلن الجهاز الفني القاٸمة النهاٸية لمنتخب الشباب التي من المقرر سفرها إلى أبها في السعودية، أولا لخوض مباراتین ودیتین مع نظیره السعودي.
ثم يتوجه المنتخب مباشرة إلى جاکرتا حيث سيلعب أولی مباریاته بالتصفيات الآسيوية أمام تیمور الشرقیة ثم المالدیف ثم إندونیسیا، خلال الفترة من 21 حتى 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
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