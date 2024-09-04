نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق ينجو من الموت بعد اشتعال سيارته في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعرض محمد فاروق رئيس لجنة الحكام المصرية لحادث بسيارته الخاصة وذلك أثناء سفره من بني سويف إلى القاهرة.

وفوجئ الحكم الدولي السابق بدخان كثيف يخرج من موتور سيارته ليتوقف على إحدى جنبات الطريق من أجل محاولة حل المشكلة.

الحريق يمتد

وامتد الحريق لصالون السيارة وتانك الوقود ليتمكن فاروق وسائقي السيارات المجاورة من إخماد الحريق والسيطرة عليه.

ولم يتعرض محمد فاروق لأي اذى حيث أكد أنه بصحة وخير ونجى بعناية إلهية ودعاء والدته الذي أنقذه من الموت.

ويذكر أن محمد فاروق تولى رئاسة لجنة الحكام خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا بعد نهاية تعاقده.