عاجل.. سلوت يعلن قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن قائمة فريقه التي ستخوض مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكير، فيتيسلاف جاروس، كويمين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، إبراهيما كوناتي، أمارا نالو، أندي روبرتسون، تسيميكاس، فيرجل فان دايك.

خط الوسط: واتارو إندو، رايان جرافنبيرخ، توماس هيل، كورتيس جونز، أليكسيس ماك أليستر، تيلير مورتون، تري نيوني، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: فيدريكو كييزا، لويس دياز، كودي جاكبو، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح.

ويغيب هارفي اليوت وجابريل كوانساه وكونور برادلي عن القائمة ولكن يحق للهولندي ارني سلوت تسجيل أي لاعب منهم قبل كل مباراة بعدد غير محدود.

ويبدأ الريدز مواجهاته مع نظيره فريق اي سي ميلان يوم 17 سبتمبر الحالي بستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري الأبطال.