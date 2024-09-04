نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. جالطة سراي يعلن تعاقده مع أوسيمين قادم من صفوف نابولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي جالطة سراي التركي بشكل رسمي عن تعاقده مع فيكتور اوسيمين قادم من صفوف نادي نابولي الإيطالي.

تفاصيل تعاقد نادي جالطة سراي مع اوسيمين

وقال النادي التركي في بيانه أنه حصل على خدمات أوسيمين لمدة موسم واحد من أجل قيادة الفريق في الفترة القادمة.

‏ومن المقرر أن يقوم نادي جالطة سراي بدفع 6 مليون يورو فقط هذا الموسم من أجل بقاء أوسيمين في صفوفه.

وكان أوسيمين قد خرج من حسابات نادي نابولي الفترة الأخيرة خاصة في ظل فشل انضمامه إلى نادي تشيلسي الإنجليزي أقرب المهتمين بضمه.