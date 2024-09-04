نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأهل إنبي وألعاب دمنهور لنصف نهائي الرجال بالبطولة العربية لأندية لتنس الطاولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أسدل الستار منذ قليل، على منافسات الدور ربع النهائي للرجال ببطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة ما بين 2 سبتمبر وحتى 6 من الشهر ذاته.

وتأهل للدور نصف النهائي 4 فرق، وهم إنبي وألعاب دمنهور واتحاد جدة السعودي، والبحرين البحريني.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

فاز إنبي على سار الرياضي البحريني بنتيجة 3/0، بينما حقق البحرين البحريني الفوز على العربي القطري بنتيجة 3/2.

وتأهل ألعاب دمنهور على حساب الفحيحل الكويتي بنتيجة 3/0،. فيما فاز اتحاد جدة السعودي على تجديف أسوان بنتيجة 3/1.

ومن المقرر أن تقام منافسات نصف نهائي الرجال والسيدات غدًا الخميس.

يذكر أن البطولة تشهد مشاركة 3 فرق من مصر على صعيد الرجال وهم إنبي وتجديف أسوان وألعاب دمنهور بينما يشارك 3 فرق على صعيد السيدات وهم إنبي وبتروجت وجزيرة الورد.