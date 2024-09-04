نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة أمام آرسنال وبداية التشامبيونزليج.. جدول مباريات مانشستر سيتي في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي مانشستر سيتي لعدد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وفي هذا السياق فنقدم لكم من خلال موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات نادي مانشستر سيتي في شهر سبتمبر الجاري.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره نادي برينتفورد مساء السبت القادم والموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

مباريات مانشستر سيتي في شهر سبتمبر الجاري

١٤ مانشستر سيتي× برينتفورد: الدوري الإنجليزي

٩/١٨ مانشستر سيتي× إنتر ميلان: دوري أبطال أوروبا

٩/٢٢ مانشستر سيتي× أرسنال: الدوري الإنجليزي

٩/٢٤ مانشستر سيتي× واتفورد: كأس الرابطة

٩/٢٨ نيوكاسل يونايتد× مانشستر سيتي: الدوري الإنجليزي