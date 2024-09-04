نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس دياز عن محمد صلاح: سيكون صعب علينا رحيله من ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف النجم الدولي لويس دياز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن إمكانية رحيل زميله المصري محمد صلاح عن صفوف الريدز، خلال الموسم المقبل.

حيث أعلن النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي، رحيله بشكل رسمي عن صفوف الريدز، في الموسم المقبل، وأن الموسم الجاري هو الاخير بالنسبة له.

لويس دياز يكشف عن رأيه في رحيل صلاح عن ليفربول





وقال لويس دياز عن احتمالية رحيل محمد صلاح، في تصريحات له منذ قليل:" سيكون الأمر صعبا علينا، سيكون صعبا على ليفربول، سيؤلمنا كثيرا، صلاح لا يزال لديه عام للتفكير في الأمر، الأمر ليس سهلا، إنه دائما يقدم أفضل ما لديه"

والجدير بالذكر أن محمد صلاح ساهم في فوز فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثية نظيفة، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.