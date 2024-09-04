نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة السودان والنيجر في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السودان فوزا صعبا ومهما على نظيره النيجري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جوبا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات إفريقيا لكأس الأمم التي ستقام بالمغرب.

ملخص أهداف مباراة السودان والنيجر

وسجل أبو بكر عيسى الهدف الأول للسودان والوحيد باللقاء في الدقيقة 51 وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة السودان والنيجر

1- السودان 3 نقاط

2- أنجولا لم يلعب

3- غانا لم يلعب

4- النيجر دون نقاط