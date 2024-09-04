نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السودان يحقق فوزا صعبا على النيجر في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب السودان فوزا صعبا ومهما على نظيره النيجري بهدف نظيف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جوبا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات إفريقيا لكأس الأمم التي ستقام بالمغرب.

ملخص مباراة السودان والنيجر

وبدأت أحداث مباراة السودان والنيجر برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات المنتخبان لتسجيل هدف ولكنهم لم ينجحوا لتألق الحارسان والدفاع وانتهى الشوط الأول 0/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل أبو بكر عيسى الهدف الأول في الدقيقة 51 وحاول النيجر التعادل لكنه لم يستطيع ذلك وكان السودان قريب من الهدف الثاني ولكن انتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة السودان والنيجر

1- السودان 3 نقاط

2- أنجولا لم يلعب

3- غانا لم يلعب

4- النيجر دون نقاط