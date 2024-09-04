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أحمد جودة - القاهرة - مباراة تنزانيا وإثيوبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024

موعد مباراة تنزانيا وإثيوبيا اليوم في كأس الأمم الأفريقية 2024.. تشتعل المنافسة في قلب القارة السمراء مع انطلاق منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، حيث يستضيف ملعب "استاد بنجامين مكابا الوطني" في تنزانيا مواجهة نارية تجمع بين منتخبين عريقين هما إثيوبيا وتنزانيا.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تنزانيا وإثيوبيا من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة تنزانيا ضد إثيوبيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم لكلا المنتخبين، حيث يسعيان إلى تحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما نحو التأهل إلى نهائيات البطولة القارية. فمن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يوصف، حيث يسعى كل فريق للفوز وحصد النقاط الثلاث الأولى في هذه المجموعة الصعبة. تتجه الأنظار نحو هذا اللقاء الذي يجمع بين تاريخين كرويين عريقين، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في القارة السمراء إلى مشاهدة مباراة قوية ومثيرة.

موعد مباراة تنزانيا ضد إثيوبيا

ستقام مباراة تنزانيا ضد إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الأولي من تصفيات امم افريقيا، اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر 2024.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت تنزانيا.

وفي الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة تنزانيا وإثيوبيا

تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الوجهة الحصرية لعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لحصولها على حقوق بث مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025. ومن بين هذه المباريات المرتقبة، تأتي مواجهة تنزانيا وإثيوبيا التي ستُنقل مباشرة وحصريًا عبر شاشات بي إن سبورتس. وبذلك، سيكون بإمكان الجماهير العربية متابعة هذه المباراة المثيرة والهامة بكل سهولة ويسر، والاستمتاع بأداء المنتخبين والتشجيع الحماسي لهما. وقد خصصت شبكة بي إن سبورتس قناة بي إن سبورتس 6 لنقل هذه المباراة، مما يضمن جودة عالية للبث الصوتي والمرئي، وتغطية شاملة لكافة أحداث المباراة قبل وأثناء وبعد انطلاق صافرة النهاية.

معلق مباراة تنزانيا ضد إثيوبيا



وأعلنت إدارة قناة beIN Sports عن تعيين المعلق محمد بركات للتعليق على أحداث مباراة تنزانيا ضد إثيوبيا اليوم في الجولة الأولي من تصفيات امم افريقيا موسم 2024-2025.