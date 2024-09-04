نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع مدافع الداخلية السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم نادي الاتحاد السكندري صفقة انتقال كريم يحيي مدافع الداخلية السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل كريم يحيي إلي صفوف الفريق السكندري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق الداخلية.

الاتحاد السكندري يضم كريم يحيي

ووقع مدافع الداخلية السابق علي عقود انتقاله بشكل رسمي إلي زعيم الثغر لمدة 3 مواسم.

وتعاقد الاتحاد السكندري مع العديد من الصفقات المميزة في الميركاتو الصيفي الحالي، لتدعيم صفوف الفريق أبرزها، مروان داود ظهير انبي وحامد الجابري لاعب حرس الحدود وأحمد الشيمي مدافع المقاولون وعمرو جمعة مهاجم رآيه وهشام عادل بلحه جناح مودرن سبورت وأحمد أيمن ظهير النجوم وإسلام سمير جناح الحرس.