نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن عن سابع صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح نادي الاتحاد السكندري في الحصول علي خدمات إسلام سمير جناح حرس الحدود السابق، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل إسلام سمير إلي صفوف الفريق السكندري في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الفريق العسكري في يونيو 2024.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع جناح حرس الحدود

ووقع جناح حرس الحدود السابق علي عقود انضمامه إلي زعيم الثغر لمدة أربع مواسم.

ودعم الاتحاد السكندري صفوفه خلال الميركاتو الحالي بعدد من الصفقات المميزة، أبرزها مروان داود ظهير انبي وحامد الجابري لاعب حرس الحدود وأحمد الشيمي مدافع المقاولون العرب وعمرو جمعة مهاجم رآية وهشام عادل بلحه جناح مودرن سبورت وأحمد أيمن ظهير النجوم.