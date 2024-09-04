فرنسا تتحدى إيطاليا.. وألمانيا تلاقي المجر في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس، مباريات الجولة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024-2025، وستشهد منافسات المستوى الأول العديد من المباريات الهامة.

فرنسا بقيادة مبابي تتحدى إيطاليا.. وألمانيا تلاقي المجر

يستهل منتخب ألمانيا مشواره في الموسم الجديد من البطولة بمواجهة نظيره المجري، السبت المقبل، بالمجموعة الثالثة، وتمثل تلك المباراة بداية لعصر جديد لمنتخب "الماكينات"، بعد اعتزال مانويل نوير، توماس مولر، وإلكاي غوندوغان دوليًا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الألماني، يوليان ناغلسمان، أن مارك أندير تير شتيغن سيكون الحارس الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة.

ولم ينجح شتيغن خلال الأعوام الماضية في حجز مركز أساسي له في منتخب ألمانيا، مع وجود نوير الذي بات الخيار الأساسي للفريق منذ 2009، ومنذ ذلك الحين شارك في أربع نسخ لكأس عالم أعوام 2010 و2014 و2018 و2022، ومثلهم في أمم أوروبا أعوام 2012 و2016 و2020 و2024.

وسيكون لاعب بايرن ميونخ، جوشوا كيميتش، هو القائد الجديد للفريق بعد اعتزال غوندوغان دوليًا، وسيعتمد عليه ناغلسمان في حقبة جديدة بعد اعتزال العديد من النجوم دوليا وآخرهم توماس مولر.

وكان مولر هو بطل كأس العالم في نسخة عام 2014 في البرازيل، وسجل هدفًا في شباك البرازيل في المباراة الشهيرة بالدور قبل النهائي، والتي انتهت بفوز فريقه الكاسح.

ولا يعد المنتخب المجري غريبًا على نظيره الألماني، والتقيا في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا، وحقق أصحاب الأرض الفوز 2-0.