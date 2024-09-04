نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب تونس مع نظيره منتخب مدغشقر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 وذلك في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وتقام مباراة تونس ومدغشقر مساء غد الخميس والموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري لهذه النسخة من البطولة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا

وتنطلق بداية مباراة تونس ومدغشقر عند تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا

وتنقل مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات أمم إفريقيا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية كونها الناقل الرسمي للبطولة.

تشكيل تونس المتوقع أمام منتخب مدغشقر

حراسة المرمى: بشير بن سعيد.

خط الدفاع: علي العابدي، ياسين مرياح، منتصر الطالبي، يان فاليري.

خط الوسط: عيسى العيدوني، فرجاني ساسي، حمزة رفيعة ومحمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: سيف الله لطيف أو (يوسف المساكني)، هيثم الجويني أو (علي يوسف).