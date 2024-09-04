أحمد عبدالرؤوف مديرًا فنيًا للسكة الحديد

أحمد جودة - القاهرة - أحمد عبدالرؤوف مديراً فنياً للسكة الحديد

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين تعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم علي أن يتولى مهام عمله بدء من الأربعاء الموافق 4/9/2024.

وذلك بجهاز فني مكون من:-

أحمد عبدالرؤف مدير فني.. وعامر صبري مدرب.. وأحمد حسن مكي مدرب.. وحسن الشامي مدرب.. وأيمن الطويل مدربًا لحراس مرمي.. وأحمد عصمت مدربًا للأحمال.. ومحمد عبدالفتاح لتحليل الآداء الفني.

وصرح الدكتور سيد عيسي رئيس قطاع كرة القدم بنادي السكة الحديد بأن تعيين أحمد عبدالرؤوف جاء بعد دراسة عدد من السير الذاتيه الخاصة بالمدربين المتميزين.

متمنا له النجاح والتوفيق وأن الجميع يعمل بنادي السكة الحديد تحت مظلة واحدة من أجل الصعود للدوري الممتاز بإذن الله تعالي.

من جانبه أكد أحمد عبدالرؤوف عن سعادته لتولي مهمة قيادة الفريق الأول لنادي السكة الحديد.

مؤكدا أنه يعد مجلس إدارة نادي السكة الحديد والجماهير بتحقيق حلم الصعود بمشيئة الله تعالي.