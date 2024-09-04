نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته، لخوض مواجهة صعبة أمام نظيره الرأس الأخضر، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية؛ والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي؛ على ملعب «القاهرة الدولي».

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر في أمم إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة؛ حصولها على حقوق إذاعة مباراة مصر ضد الرأس الأخضر بشكل مجاني.