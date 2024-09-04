نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس ومدغشقر في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس مع نظيره مدغشقر يوم الخميس القادم الموافق 5 سبتمبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الملعب الأولمبي حمادي العقربي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس ومدغشقر

وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس ومدغشقر مساء الخميس في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

وأوقعت القرعة منتخب نسور قرطاج بالمجموعة الأولى برفقة كل من منتخبات مدغشقر وجامبيا وجزر القمر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس ومدغشقر

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.