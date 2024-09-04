القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ورواندا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق كرة القدم الإفريقية عن موعد مباراة ليبيا ورواندا وذلك ضمن منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والمقرر إقامتها في المغرب.

موعد مباراة ليبيا ورواندا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة ليبيا ورواندا يوم الأربعاء 4 سبتمبر 2024 وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وستقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ورواندا

وستبث أحداث مباراة ليبيا ورواندا عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 6 بي إن سبورت القطرية وسيقوم محمد بركات بالتعليق على أحداث اللقاء.

يتواجد منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة التي تضم كلا من بنين ورواندا ونيجيريا.

يخوض منتخب ليبيا اللقاء بحافز كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه. يتمتع منتخب ليبيا بتاريخ طويل في المنافسات الإفريقية ويأمل في العودة بقوة من أجل المشاركة في كأس أمم إفريقيا بعد غياب عن الأدوار الحاسمة في النسخ الماضية، حيث يسعى المنتخب الليبي بقيادة مديره الفني الجديد لتحقيق أول فوز في التصفيات والاستفادة من ميزة اللعب على أرضه وبين جماهيره.

بينما يطمح منتخب رواندا في تقديم أداء قوي في بداية مشواره في التصفيات. المنتخب الرواندي معروف بالاداء القتالي والانضباط التكتيكي وسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه من أجل زيادة فرصه في التأهل للبطولة.

يأمل منتخب رواندا في تحقيق ظهور جيد في هذه النسخة من التصفيات بعد التقدم الملحوظ في أداء المنتخب خلال الفترة الأخيرة.