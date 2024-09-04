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أحمد جودة - القاهرة - تستعد مجلة "فرانس فوتبول" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) للكشف قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024. هذه النسخة تعتبر الأولى بعد الشراكة الجديدة بين "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

موعد إعلان المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2024

في العام الماضي، حصل ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية لعام 2023، ليعزز رقمه القياسي بفوزه بالجائزة للمرة الثامنة، متفوقًا بذلك على البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حصدها خمس مرات.

وتتضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 العديد من النجوم، من بينهم جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور من ريال مدريد، وإيرلينج هالاند ورودري من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى لاعبين آخرين بارزين. ومن المتوقع أن يكون النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن قائمة الثلاثين مرشحًا، كما جرت العادة في الأعوام السابقة منذ انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح حقق نتائج متميزة في الأعوام السابقة، حيث جاء في المركز السادس في جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، ثم الخامس في 2019، فيما لم تُمنح الجائزة في 2020 بسبب جائحة كورونا. وفي عام 2021، جاء في المركز السابع، وصعد إلى المركز الخامس في 2022، بينما حل في المركز الحادي عشر في 2023.

وقد شارك محمد صلاح في 44 مباراة في مختلف المسابقات الموسم الماضي مع ليفربول، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 14، وفاز ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، لكنه لم يتمكن من تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر بسبب إصابة عضلية تعرض لها بعد مشاركته في مباراتين فقط.

لن يقتصر حفل "فرانس فوتبول" على الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية، بل سيشمل أيضًا المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة الكرة الذهبية للسيدات. كما ستُضاف جائزتان جديدتان إلى الحفل هذا العام، وهما جائزة أفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات. وسيتم تقديم جوائز أخرى مثل جائزة جيرد مولر لأفضل هداف في الموسم، وجائزة نادي العام للرجال والسيدات، وجائزة سقراط لأفضل عمل إنساني.

سيقام حفل إعلان الفائزين بتلك الجوائز يوم الاثنين 28 أكتوبر المقبل في فرنسا، وستبدأ المجلة في الإعلان عن القوائم المرشحة بدءًا من الساعة 7:20 مساء اليوم بتوقيت القاهرة والسعودية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.