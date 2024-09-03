أحمد عبد الحليم: الزمالك منح هذا اللاعب فرصة جديدة.. وهذه مميزات أحمد محمود

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أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد عبد الحليم نجم الزمالك السابق، أن مسؤولو القلعة البيضاء منحوا الفرصة لـ حسام أشرف مهاجم الفريق العائد مجددًا بعد انتهاء إعارته لنادي بلدية المحلة.

أحمد عبد الحليم: الزمالك منح هذا اللاعب فرصة جديدة

وأكد أحمد عبد الحليم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أثبت حسام أشرف نفسه في الموسم المنقضي مع بلدية المحلة، ما دفع مسؤولو الزمالك لمنحه فرصة قيادة هجوم الفريق في الموسم المُقبل.

وأضاف، على حسام أشرف أن يثبت نفسه بقدرته على قيادة هجوم الزمالك، مشددًا على أنه يملك قدرات كبيرة، وعليه استغلال الفرصة التي منحت له من جديد مع القلعة البيضاء.

وتطرق أحمد عبد الحليم للحديث عن أحمد محمود الظهير الأيمن للفريق والعائد من فترة إعارته لنادي الجونة، قائلًا أثبت قدراته وجدارته خلال الفترة الأخيرة.

واختتم عبد الحليم تصريحاته قائلًا، أحمد محمود يتميز بعدم الرهبة ويملك القدرة على اللعب أمام أي منافس.