نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادر السيد: لا بد من تغيير سياسة التعاقدات في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد نادر السيد نجم الزمالك السابق، أنه لا بد من وضع سياسيات محددة في التعاقدات الجديدة، وذلك للاستفادة منها فنيًا، بما لا يضر النادي ماليًا.



قال نادر السيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أرفض مبدأ التعاقد مع لاعبين جدد دون الاستفادة منها على الصعيد الفني.



وأضاف، فيما يتعلق بصفقات المحترفين، لا بد وأن يكون اللاعب الأجنبي أفضل فنيًا بكثير من اللاعب المحلي، وأن يكون التعاقد لفترة قصيرة على سبيل الإعارة ووضع بند بأحقية الشراء، وذلك تحسبًا لعدم تأقلم اللاعب الأجنبي على الأجواء في مصر.



واختتم، لا بد من وضع ميزانية خاصة لكل نادٍ بشأن الصفقات الجديدة وتكلفتها، وكذلك باللاعبين الراحلين حتى لا يتأثر النادي ماليًا بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية طائلة دون الاستفادة منها فنيًا.