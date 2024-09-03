أحمد جودة - القاهرة - الحمام المطروحي يعلن قائمته الأولى للموسم الجديد

أعلن نادي الحمام المطروحي قائمته الأولي المشاركه في دوري القسم الثاني ب موسم 2025/2024 وضمت القائمه 19 لاعب.

وتشمل القائمة: محمد ديدا، وخالدعاطف، ومحمود حنكوره، ومحمد السيد، وزياد الحونش، وحامد علي، وكريم دي ماريا، ويوسف فوزي، ويوسف أسامه، ودانيل أوكلادي، ومحمد مبروك، وكريم فوزي، ومحمد رمضان، وأحمد خالد" شيكا"، وحماده يحيي، وعلي الحسيني، وعاصم محمد، وطارق خالد، ومصطفي كشري.

ويضم الجهاز الفني للفريق كل من: سيد زهران مشرف عام، وجمال حليو مديرا للكره، ومحمد لطفي" كابوريا" مدير فني، وناصر بسيس مدرب عام، وياسر عبدالفتاح مدرب احمال، وعاطف عيد مدرب حراس.

يذكر أن الفريق المطروحي قد بدأ فترة الإعداد للموسم الجديد في الثالث عشر من يوليو الماضي.