نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المنتخب السعودي المتوقع أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



استقر روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إندونيسيا في إطار منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب السعودية نظيره إندونيسيا في أولى جولات دور المجموعات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يوم الخميس الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري على أرضية ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتبدأ أحداث المباراة التي سوف تجمع بين الأخضر وإندونيسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ومن المتوقع أن يدخل المنتخب السعودي المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - علي البليهي - سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو - فيصل الغامدي - ناصر الدوسري

خط الهجوم: سالم الدوسري - عبد الرحمن غريب - فراس البريكان