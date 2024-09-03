نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. الاتحاد السكندري يضم أحمد أيمن قادما من النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الاتحاد السكندري في الحصول علي خدمات أحمد أيمن ظهير النجوم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الاتحاد السكندري يتعاقد مع أحمد أيمن

حيث أعلن زعيم الثغر عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع أحمد أيمن لمدة أربع مواسم.

ويعد ظهير النجوم سادس صفقات الاتحاد، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي، بعد ضم مروان داود ظهير انبي وحامد الجابري لاعب حرس الحدود وأحمد الشيمي مدافع المقاولون وعمرو جمعة مهاجم رآية وهشام عادل بلحه جناح مودرن سبورت.

ويسعي الفريق السكندري في تدعيم صفوفه بعناصر قادرة علي المنافسة، استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.