نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يوجه رسالة مؤثرة لجماهير نادي طرابزون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الريان القطري تعاقده رسميا مع محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر لتعزيز الخطوط الهجومي في الموسم الجديد.

وتعاقد النادي القطري مع نجم الفراعنة قادمًا من طرابزون سبور على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي.

وقال تريزيجيه عبر فيسبوك "شكرًا لفريقي المذهل والمشجعين الرائعين على كل الذكريات التي لا تُنسى داخل وخارج الملعب".

“لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي. سأعتز دائمًا بالوقت الذي أقضيه هنا وبالروابط التي تشكلت مع زملائي في الفريق والمشجعين”.

“على الرغم من أن رحلتي مع هذا الفريق قد تكون على وشك الانتهاء، إلا أن حبي لك والامتنان لهذا النادي لن يتلاشى أبدًا”.

"شكرًا لكم جميعًا على الدعم اللامتناهي ولجعل هذه التجربة مميزة حقًا".

سفيان بوفال يرحل عن الريان القطري

ودع حساب نادي الريان عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، المغربي سفيان بوفال وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكتب حساب النادي القطري: “توصل نادي الريان الرياضي واللاعب سفيان بوفال إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي”.

وأضاف: “شكرًا سفيان،، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل”.

وكان سفيان بوفال صاحب الـ30 عامًا، قد انضم لصفوف الريان القطري في يناير 2023 قادمًا من أنجيه الفرنسي، وخاض مع الفريق الرياني 16 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.