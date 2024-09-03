نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل المالية لتعاقد الريان مع تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل نادي الريان القطري على خدمات اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه جناح نادي طرابزون سبور التركي.

ونشر نادي الريان فيديو ترحيبي باللاعب تريزيجيه وعلق عليه قائلا: "محمود تريزيجيه، اختار الريان".

تفاصيل تعاقد الريان مع تريزيجيه

وبحسب ما ذكرته التقارير فإن صفقة تريزيجيه بلغت أربعة مليون دولار تكلفة استعارته من نادي طرابزون التركي.

وغادر تريزيجيه صفوف نادي طرابزون بطائرة خاصة أرسلها ناديه الجديد الريان، ومن ثم خضع اللاعب للكشف الطبي بعد أن وطأت أقدامه الدوحة، وقام بتوقيع العقود وأعلن النادي عن الصفقة بشكل مباشر.

يذكر أن النادي أكد في بيان رسمي له أنه حصل على خدمات تريزيجيه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء.