نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الريان القطري يتعاقد مع محمود تريزيجيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الريان القطري تعاقده رسميا مع محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر لتعزيز الخطوط الهجومي في الموسم الجديد.

وتعاقد النادي القطري مع نجم الفراعنة قادمًا من طرابزون سبور على سبيل الإعارة في الميركاتو الصيفي.

سفيان بوفال يرحل عن الريان القطري

ودع حساب نادي الريان عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، المغربي سفيان بوفال وتم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق.

وكتب حساب النادي القطري: “توصل نادي الريان الرياضي واللاعب سفيان بوفال إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتراضي”.

وأضاف: “شكرًا سفيان،، تمنياتنا لك بالتوفيق والنجاح في المستقبل”.

وكان سفيان بوفال صاحب الـ30 عامًا، قد انضم لصفوف الريان القطري في يناير 2023 قادمًا من أنجيه الفرنسي، وخاض مع الفريق الرياني 16 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

يذكر إن نادي الريان قد حسم صفقة ضم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه قادمًا من طرابزون سبور التركي، لتمثيل صفوفه في الموسم الحالي.