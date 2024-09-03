مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع توخيل خلفا لتين هاج

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل، لقيادة الفريق خلفا للمدرب الحالي إريك تين هاج.

واقترب المدرب الهولندي إيرك تين هاج، من الرحيل عن القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد، وذلك بسبب سوء النتائج التي واجهت الفريق خلال المباريات الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وخسر فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في المواجهة الأخيرة التي جمعت بينه وبين فريق ليفربول، ضمن إطار مباريات الدوري الإنجايزي الممتاز.

وأضحت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن إدارة مانشستر يونايتد تفكر بقوة في التخلي عن المدرب الحالي تين هاج، والتعاقد مع الألماني توماس توخيل.

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أيضًا أن يونايتد يركز على توخيل ويستبعد التعاقد مع جاريث ساوثجيت.