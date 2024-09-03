نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش: نتطلع للفوز بكل البطولات بدءًا من دوري أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب جوشوا كيميتش القائد الجديد لمنتخب ألمانيا عن أمله في قيادة الماكينات للفوز بالبطولات الكبرى مجددا بعد سنوات عجاف، مضيفا أن رحلة مطاردة الألقاب ستبدأ عبر بطولة دوري أمم أوروبا.

كيميتش: نتطلع للفوز بكل الألقاب بدءًا من دوري أمم أوروبا

وقال كيميتش في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "لدينا لاعب واحد متبق بالفريق من أبطال كأس العالم"، بعد اعتزال اللعب الدولي أو اعتزال اللعب بشكل عام لتوني كروس ومانويل نوير وتوماس مولر خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف "مازال لدينا بعض ممن فازوا بلقب كأس القارات في 2017، لكن لا يمكن لأحد أن يقول إنهم فازوا بأي لقب لألمانيا".

وأوضح نجم بايرن ميونخ "الجميع في الفريق ينبغي أن يكون لديه هذا الهدف في ذهنه".

وساهم كيميتش /29 عاما/ في فوز منتخب ألمانيا بكأس القارات قبل سبعة أعوام، لكن منذ ذلك الحين خرجت ألمانيا من دور المجموعات في مونديال روسيا 2018 ومونديال قطر 2022 ومن دور الستة في يورو 2020 ودور الثمانية في يورو 2024.

وأشار كيميتش "جيلي بشكل خاص ليس لديه رفاهية التفريط في أي شيء، نريد حصد كل لقب وكل فرصة، ونريد أن نبدأ بدوري أمم أوروبا".