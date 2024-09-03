محاضرة فنية من علي ماهر للاعبي المصري استعدادًا لـ الهلال الليبي

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أحمد جودة - القاهرة - القي علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على لاعبيه مساء اليوم الثلاثاء محاضرة فنية قبل انطلاق المران على ستاد الكلية الحربية، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لمباراته القادمة أمام الهلال الليبي.

محاضرة فنية من علي ماهر للاعبي المصري استعدادا لـ الهلال الليبي

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الأمور الفنية والخططية خلال المحاضرة، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة بالمباراة المقبلة أمام الهلال الليبي.

يعمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر علي رفع مستوى جاهزية اللاعبين وتطبيق الخطط التكتيكية التي سيتم اعتمادها في المباراة.

يأمل الفريق البورسعيدي في تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل مباراة الإياب، مما يتطلب تركيزا عاليا من اللاعبين خلال هذه الفترة.



ومن المقرر أن تنطلق هذه المباراة في الساعة الثامنة مساء يوم الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.