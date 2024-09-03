تأهل لاعبان من وادى دجلة لنصف نهائي البطولة المفتوحة للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح لاعبان من أندية وادى دجلة، في التأهل للدور نصف النهائي لبطولة "CIB Egyptian Open 2024" للإسكواش -إحدى البطولات الماسية- ليواصل أبطال وادى دجلة مسيرة تقديم أداء قوي في كبرى البطولات الدولية.



ففي منافسات الرجال، استطاع بطل العالم علي فرج التأهل للدور نصف النهائي بعد تغلبه على مازن هشام بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-4) (11-6)، وفي منافسات السيدات، فازت بطلة وادى دجلة هانيا الحمامي على جورجينا كينيدي بنتيجة (0-3) بواقع نقاط (7-11) (9-11) (10-12).



وتعد بطولة "CIB Egyptian Open 2024" للإسكواش، إحدى البطولات الماسية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 6 سبتمبر الجاري بمصر، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 325.5 ألف دولار.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.