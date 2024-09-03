انت الأن تتابع خبر صفقة متعب الحربي تُشعل صراعًا بين النصر والهلال والضحية هو اللاعب.. قد يتم إيقافه وتغريمه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت صفقة انتقال اللاعب السعودي متعب الحربي من نادي الشباب إلى نادي الهلال جدلاً واسعاً، حيث أثيرت تساؤلات حول قانونية الصفقة وإمكانية تعرض اللاعب لعقوبات، فقد ألمح القانوني الرياضي أحمد الأمير إلى وجود شبهات تلاعب في الصفقة، مشيراً إلى أن رئيس نادي الشباب قد منح النصر موافقة مبدئية لضم اللاعب قبل أن يتراجع ويتجه إلى الهلال.

تصرف غير قانوني من متعب الحربي يضعه في أزمة

وأكد الأمير أن متعب الحربي قد وقع على عقود انتقاله إلى النصر، وهو ما يثير تساؤلات حول التزام اللاعب بعقده مع ناديه الأصلي الشباب، وأوضح الأمير أن توقيع الحربي على عقود النصر قبل انتهاء عقده مع الشباب قد يكون مخالفاً للائحة الاحتراف، وقد يعرض اللاعب لعقوبات مثل الغرامة المالية أو الإيقاف، وأشار إلى أن لجنة الاحتراف هي الجهة المخولة للتحقيق في هذه القضية واتخاذ القرار المناسب.

أبرز النقاط التي أثارها الأمير في تصريحاته

وجود أدلة على أن رئيس نادي الشباب قد تلاعب بالصفقة من خلال إعطاء موافقة مبدئية للنصر قبل التعاقد مع الهلال.

توقيع متعب الحربي على عقود النصر السعودي قبل انتهاء عقده مع الشباب قد يعتبر انتهاكاً للائحة الاحتراف.

قد يتعرض اللاعب لعقوبات مثل الغرامة المالية أو الإيقاف إذا ثبتت مخالفته للائحة.

لجنة الاحتراف هي الجهة المسؤولة عن التحقيق في هذه القضية واتخاذ القرار النهائي.

تأثير هذه القضية: