انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في بطولة اتحاد غرب اسيا للناشئين 2024 تحت 17 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حدد اتحاد غرب آسيا لكرة القدم من خلال منصته الرسمية على “اكس”، قائمة القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان القادمة، والتي ستقام على هامش مباريات دور المجموعات من بطولة اتحاد غرب آسيا لموسم 2024 للناشئين تحت 17 عام، كما تم توضيح موعد لعبة العراق ولبنان أيضاً، إلى جانب توضيحاً مفصلاً لبعض تفاصيل البطولة على رأسها نظام التأهل والمجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان

ستتمكن الجماهير العربية والآسيوية بشكل عام من مشاهدة لعبة العراق ولبنان، والتي ستقام ضمن مباريات بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 17 سنة على قناة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الرسمية والمتواجدة على منصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب”، وعلى صعيد القنوات التلفزيونية فلم يتم الكشف بشكل رسمي عن إمكانية نقل المواجهة على إحدى الشاشات التلفزيونية، ولكن قد يتم نقل المواجهة على قناة الأردنية الرياضية بإعتبارها الشاشة الرسمية التي تتولي مهمة نقل غالبية المباريات التي تقام على الأراضي الأردنية.

موعد مباراة العراق ولبنان

يستضيف استاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء الأردنية أحداث مباراة العراق ولبنان للناشئين تحت 17 سمة، والتي ستقام بين الجانبين ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 17 عام لموسم 2024، وستقام المباراة بين الجانبين مساء الغد الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، وبشكل محدد فإن لعبة العراق ولبنان ستبدأ في المواعيد التالية:

في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق ومصر.

وأيضاً في تمام الساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات.

نظام بطولة اتحاد غرب اسيا تحت 17