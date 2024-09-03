نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد يشيد بموهبة كيليان مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد لاعب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، بمستوى زميله كيليان مبابي، معبرًا عن إعجابه بموهبته وأدائه المتميز على مدار السنوات.

وقال فاسكيز: "كيليان مبابي لاعب مذهل، لقد أثبت ذلك لسنوات عديدة، ويتمتع بموهبة هائلة. نحن سعداء للغاية بوجوده في فريقنا وتسجيله العديد من الأهداف".

وتابع: "نحن سعداء بوصول كيليان مبابي، فهو هادئ للغاية ويتمتع بجودة لا تصدق تتناسب تماما مع ريال مدريد".

وزاد "آمل هذا العام في الحصول على العديد من الألقاب وأن نحظى بموسم مذهل".