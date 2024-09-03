نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد التعثر في الكالتشيو.. ميلان يحسم مستقبل فونسيكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن مستقبل البرتغالي باولو فونسيكا المدير الفني لميلان الإيطالي الذي حسمه جورجيو فورلاني الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي.



ولم يحقق ميلان أي فوز منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإيطالي، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراتين ليبدأ الضغط على المدير الفني البرتغالي.



وقال فورلاني في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نحن مع باولو فونسيكا ومع الفريق بدعم كامل من النادي".



وأضاف: "نحن سعداء بالعمل الذي قام به في فترة الإعداد قبل بداية الموسم، بالطبع أردنا الحصول على 9 نقاط في بداية الدوري الإيطالي ولكن لا داعي للذعر".



وعن واقعة عدم تواجد ثيو هيرنانديز ورفائيل لياو أثناء حديث فونسيكا مع لاعبي الفريق أثناء فترة الراحة في مواجهة لاتسيو، قال فورلاني: "كنت هناك أثناء المباراة مع الكثير من الإثارة والترقب وكان هناك الكثير من الحديث حول ذلك".



واختتم فورلاني تصريحاته قائلا: "لقد فوجئنا نحن واللاعبون بذلك، علق فونسيكا على الحادث وكذلك فعل ثيو متحدثًا نيابة عن لياو أيضًا، هذا حقًا حدث غير مهم".