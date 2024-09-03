نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيكتور أوسيمين يخطط للانتقال إلى الدوري الإنجليزي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي انضم مؤخرًا إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة، للانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية الكبرى مثل أرسنال أو تشيلسي أو ليفربول في يناير المقبل.

ورغم الترحيب الحار الذي استقبله أوسيمين في تركيا، كشفت صحيفة "آ سبور" التركية أنه قد يترك الفريق خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويعود ذلك إلى طلبه إدراج بند فسخ في عقد إعارته، مما يمنحه الخيار للرحيل في بداية عام 2025، مما يفتح الباب أمام انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.