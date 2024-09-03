نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فضيحة جنسية ومشاجرة مع ملاكم.. 5 أزمات مثيرة في مسيرة "بوبيندزا" مهاجم الزمالك الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



نجح نادي الزمالك في حسم صفقة الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي السابق لضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري لتدعيم الهجوم الأبيض بالموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لمدة 3 سنوات بعد فسخ تعاقده مع سينسيناتي الأمريكي، ووقع اللاعب على عقود مبدئية ويصل مصر خلال أيام لتوقيع العقود النهائية وبدء مشواره مع الفريق.

ورغم المحطات العديدة التي خاضها المهاجم الجابوني سواء في فرنسا أو تركيا والبرتغال وتجاربه في الوطن العربي مع ناديي العربي القطري والشباب السعودي وأرقامه المميزة، لكن هناك بعض الحوادث المثيرة للجدل في سجل اللاعب الجابوني:

- تسريب جنسي وتهديد بالسجن

من أبرز الفضائح التي تعرض لها بوبيندزا هو تعرضه لتهديد من بعض المجهولين بنشر فيديو جنسي تم الحصول عليه من هاتفه المحمول بعد سرقته في نوفمبر 2023 في الجابون، وطلب هؤلاء الأشخاص الحصول على أموال وإلا سينشرون التسريب الجنسي ولقى اللاعب دعم كبير من نادي سينسيناتي الأمريكي وقتها وفي حالة تسريب هذا المقطع كان سيتعرض اللاعب لعقوبات قد تصل للسجن وفقا للقانون في الجابون.

- مشاجرة عنيفة مع ملاكم محترف

في أبريل الماضي دخل آرون بوبيندزا في مشاجرة مع ملاكم محترف، ليتسبب ذلك في كسر فكه ويغيب فترة طويلة عن المباريات مع فريقه سينسيناتي كما غاب بعد تعافيه عن تدريبات فريقه مما تسبب في غضب إدارة النادي وكان ذلك سببًا رئيسيًا في فسخ التعاقد معه والرحيل عن صفوف النادي الأمريكي.

- انتقاد زملائه في السوشيال ميديا

من الأزمات التي طاردت اللاعب أيضًا خلال مشواره الاحترافي هو قيامه ببث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام، وقام بانتقاد زملائه ومدربه في صفوف فريق سينسيناتي الأمريكي بأسلوب غير لائق مما أثار حفيظة إدارة النادي التي استعجلت فسخ التعاقد معه خاصة وأنه لم يقدم أداءًا مميزًا رفقة الفريق ولم يترك بصمة واضحة في مبارياته.



- طرد من منتخب الجابون

تعرض اللاعب للطرد من منتخب الجابون وذلك بعد عودته متأخرًا لناديه بعد احدى المعسكرات مما تسبب في ابتعاده عن المشاركة في المباريات ليقرر الجهاز الفني للمنتخب الجابوني وقتها عدم استدعائه مجددًا للمنتخب بسبب عدم التزامه.

- مخالفة تعليمات مدربه في الشباب السعودي

خالف بوبيندزا تعليمات مدرب فريق الشباب السعودي خلال مباراة القمة ضد نظيره اتحاد جدة، وأصر على تسديد ركلة جزاء حاسمة في اللقاء ولكنه أضاعها بطريقة غريبة مما تسبب في توجيه انتقادات عنيفة له وكان ذلك احد أسباب رحيله عن الفريق.