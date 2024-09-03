الرياضة

الحكام تخضع للكشف الطبي استعدادا للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أجرى حكام الدوري المصري الممتاز الفحوصات والكشف الطبي اليوم وذلك بالتعاون مع وزراة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للطب الرياضي.

وتمت إجراءات الكشف الطبي بمقر مركز الطب الرياضي بالمركز الاولمبي " مركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي.


وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية هذه الخطوة والتي تساهم في جاهزية الحكام للموسم الرياضي الجديد وايضًا  التأكد من تنفيذ واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من خلال الحفاظ علي صحة الحكام وكافة العاملين بالمجال الرياضي.

موعد الاختبارات البدنية لحكام الدوري الممتاز

وقرر محمد فاروق رئيس اللجنة الحالي تحديد الشهر الأخير من سبتمبر موعدا للاختبارات البدنية لحكام الدوري المصري الممتاز والمرشحين للقائمة الدولية.

كما تم تحديد  موعد معسكر حكام دوري المحترفين بداية من يوم 21 سبتمبر الجاري، وحتى 23 من نفس الشهر.

بينما ام تحديد موعد معسكر حكام الدوري الممتاز في الأول من أكتوبر المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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