نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دبابة جابونية".. أرقام وحقائق من مسيرة أرون بوبيندزا صفقة الزمالك المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصبح نادي الزمالك قريبًا من التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا مهاجم سينسيناتي الأمريكي السابق لضمه في صفقة انتقال حر خلال الصيف الجاري لتدعيم الهجوم الأبيض بالموسم الجديد.

وكشفت تقارير صحفية أن الزمالك اتفق مع بوبيندزا لضمه لثلاث سنوات بعد فسخ تعاقده مع سينسيناتي الأمريكي، ووقع اللاعب على عقود مبدئية ويصل مصر خلال أيام لتوقيع العقود النهائية وبدء مشواره مع الفريق.

من هو أرون بوبيندزا صفقة الزمالك الجديدة؟

أرون بوبيندزا من مواليد 7 أغسطس 1996 ويبلغ عمره 28 عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناحين الأيمن والأيسر، ويبلغ طوله 1.80 ويتميز بالتسديدات القوية.

بدأ مشواره الكروي في صفوف فريق الشباب بنادي موانانا الجابوني وأثبت موهبة كبيرة قبل تصعيده للفريق الأول وفاز معه بلقب بطولة دوري الدرجة الأولى الجابوني موسم 2015 – 2016.

تجارب متنوعة في فرنسا

انتقل في عام 2016 إلى صفوف نادي بوردو الفرنسي ولعب في الفريق الرديف وخاض معه 20 مباراة وسجل 8 أهداف وتم تصعيده للفريق الأول ولكنه لم يشارك معه في أي مباراة.

في عام 2017 انتقل بوبيندزا لصفوف فريق ب أو الفرنسي على سبيل الإعارة وخاض معه 21 مباراة وسجل 13 هدفًا وصنع 3 آخرين، وبعد انتهاء إعارته خرج معارًا مرة أخرى ولكن لنادي أجاكسيو ولعب معه 11 مباراة ولم يسجل أي أهداف.

في عام 2018 انتقل لنادي تورز الفرنسي على سبيل الإعارة ولعب معه 13 مباراة وسجل 4 أهداف، وفي العام التالي انتقل لنادي فريرينسي البرتغالي وشارك في 12 مباراة ولم يسجل أهداف.

تألق مع هاتاي سبور التركي

بعد رحيله عن بوردو بشكل نهائي انتقل لصفوف نادي هاتاي سبور التركي وخاض معه 38 مباراة وسجل 22 هدفًا وحصل على جائزة هداف الدوري التركي، كما صنع هدف وحيد.

وتعد تجربة احتراف بوبيندزا في صفوف هاتاي سبور من أفضل المحطات في مسيرة المهاجم الجابوني الاحترافية على الإطلاق.

أولى تجاربه العربية

اتجه إلى الوطن العربي لأول مرة وتحديدًا قطر حيث انضم لصفوف نادي العربي في صيف 2021، مقابل 4.5 مليون يورو وقدم أداءًا مميزًا رفقة الفريق بمختلف البطولات.

خاض بوبيندزا مع فريق العربي القطري 20 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع 5 آخرين وفاز معه بكأس قطر على حساب فريق لوسيل بعد تسجيله في شباك لوسيل في النهائي الذي انتهى بفوز فريقه 3-2.

ركلة جزاء تطيح به خارج الشباب السعودي

انتقل بوبيندزا لصفوف الشباب السعودي في صيف 2022 وخاض معه 17 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 3 آخرين

وتسبب إضاعة بوبيندزا ركلة جزاء في مباراة فريقه ضد الاتحاد كانت في رحيله عن الفريق خاصة وأنه لم يكن مكلفًا بتسديد ركلات الجزاء ولكنه أصر على تسديد ركلة الجزاء ليهدرها بطريقة غريبة.

المحطة الأخيرة في مشوار بوبيندزا

كانت آخر محطاته مع نادي سينسيناتي الأمريكي وشارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أرقام بوبيندزا مع منتخب الجابون

تم استدعاء بوبيندزا لأول مرة إلى منتخب الجابون في يناير 2016، وظهر لأول مرة في 10 يناير في مباراة ودية انتهت بالتعادل 1-1 أمام أوغندا، وسجل هدفه الأول في خسارة الجابون 2-1 أمام رواندا المضيفة في مرحلة المجموعات ببطولة أمم إفريقيا للمحليين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة دولية مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف.