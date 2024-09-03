نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لبرشلونة بسبب التوقف الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الاتحاد الإسباني عن تعرض فيرمين لوبيز نجم خط وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا لإصابة عضلية.



وقال الاتحاد الإسباني في بيان رسمي: "تعرض الإسباني فيرمين لوبيز لإصابة عضلية تمنعه من المشاركة في المباريات المقبلة للمنتخب الإسباني تحت 21 سنة".



وأضاف: "سينضم بابلو توري لمنتخب إسبانيا تحت 21 سنة خلال الساعات القليلة المقبلة، ليحل اللاعب القادم من كانتابريا محل فيرمين لوبيز في تشكيلة الفريق".



وتابع: "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت صباح اليوم، تعرض فيرمين لوبيز لإصابة عضلية تجعل من المستحيل عليه اللعب في المباراتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني في سبتمبر الجاري".



واختتم الاتحاد الإسباني بيانه: "قررت الخدمات الطبية للاتحاد الإسباني لكرة القدم وتلك الخاصة ببرشلونة أن الخيار الأنسب للوبيز هو العودة إلى ناديه لمواصلة تعافيه".



وزعمت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن لوبيز البالغ من العمر 21 عامًا سوف يغيب عن المباريات لمدة 3 أو 4 أسابيع تقريبًا.



وانضم لوبيز إلى قائمة المصابين في برشلونة والتي تضم كلا من فرينكي دي يونج وجافي وبرنال.