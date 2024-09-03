نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يستهدف نجم ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن روما الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الكاميروني جويل ماتيب نجم دفاع ليفربول الإنجليزي السابق.



وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن روما تعاقد رسميًا مع الإسباني ماريو هيرموسو نجم دفاع أتلتيكو مدريد السابق في صفقة انتقال حر بعقد يمتد حتى يونيو عام 2027.



وأكد الموقع الإيطالي أن جويل ماتيب قد يكون أيضًا خيارًا لدانييلي دي روسي المدير الفني لروما.



وأفاد الموقع الإيطالي بأن روما لا يزال يرغب في جلب مدافع آخر بعد رحيل الإنجليزي كريس سمولينج إلى الفيحاء السعودي.



ولفت الموقع الإيطالي أن ماتيب كان قد رحل مع ليفربول عقب نهاية تعاقده في نهاية الموسم الماضي.



وألمح الموقع الإيطالي أن ماتيب البالغ من العمر 33 عامًا انضم إلى ليفربول في صيف عام 2016 قادمًا من شالكة الألماني في صفقة انتقال حر.



يذكر أنه ماتيب شارك خلال 8 سنوات في 201 مباراة في جميع البطولات مع ليفربول، حيث سجل 11 هدف وصنع 6 أهداف آخرين، وتوج ماتيب مع ليفربول بستة بطولات.