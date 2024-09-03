"سواريز يعلق حذائه الغني بالألقاب والمجد" نزهة المدافعين بدأت الآن

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أحمد جودة - القاهرة - بعد رحلة كبيرة من العطاء وقصة كبيرة مع الأهداف على المستوى المحلى مع العديد من الأندية الكبرى والدولي مع منتخب بلاده ،، وكما نقول مع كل نهاية قصة "توتة توتة.. خلصت الحدوتة" بكلمات مؤثرة ودموع توديع اللعب الدولي أعلن نجم منتخب أوروغواي " لويس سواريز" تعليق حذاءه واعتزاله اللعب الدولي مع وصوله لعامه الـ 37.

وسيخوض سواريز مباراته الأخيرة مع منتخب بلاده خلال مواجهة بين الأوروغواي والباراغواي الجمعة المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لتكن محطته الأخيرة مع أوروغواي التي حصلت على كأس العالم مرتين والتي يعرف منتخبها باسم "السيليستي" نسبة إلى اللون السماوي لعلم البلاد ولون قميص الفريق باللغة الإسبانية.

- أبرز أرقام وألقاب سواريز مع الأوروجواي

خاض سواريز مباراته الدولية الأولى عام 2007، ومنذ ذلك الحين ظهر في البطولات الكبرى 8 مرات.

وتمكن صاحب الـ37 عامًا على مدار 17 عاما من تصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده برصيد 69 هدفا وقدم 39 تمريرة حاسمة خلال مشاركته في 142 مباراة دولية.

كما توج لاعب إنتر ميامي الأمريكي ونجم برشلونة وليفربول السابق مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا 2011 ، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة ،، وتمكن من لعب 4 بطولات كأس عالم مع أوروغواي محققا انجازه مع بلاده بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم نسخة عام 2010.

وتعد أبرز المواقف التي تعرض لها سواريز هي إيقافه دوليًا 9 مباريات بعد عضه لمدافع منتخب إيطاليا جورجيو كييليني في كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وأعلن سواريز في مؤتمر صحفي بملعب سنتيناريو في مونتيفيديو الأوروغوايانية، اعتزاله الدولي بنهاية مباراة باراجواي يوم الجمعة القادمة، والتي ستكون الأخيرة له.

وقال لاعب إنتر ميامي الأمريكي بصوت ممتزج بالدموع "لقد قدمت كل شيء لمنتخب أوروجواي، ولكن عمري 37 عاما وكأس العالم القادمة لا تزال بعيدة".

- محطات في مسيرة سواريز

ارتدى الهداف الأورغواني قمصان العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من أبرزها أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، وهو مرتبط حاليا بعقد مع فريق إنتر ميامي الأمريكي، حيث يلعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يذكر أن نادي أياكس قد بزوغ نجمه في أوروبا