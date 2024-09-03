نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يجري فحصًا طبيًا للاعبي الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري ظهر اليوم فحصًا طبيًا شاملًا، وذلك تماشيًا مع متطلبات الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل بدء المنافسات الرسمية.

تضمن الفحص تقييمًا دقيقًا للحالة الصحية والبدنية للاعبين، بما يشمل اختبارات للقلب والجهاز التنفسي والفحوصات البدنية اللازمة.

ويسعي المصري للتأكد من جاهزية اللاعبين وخلوهم من أي مشكلات صحية قد تؤثر على أدائهم خلال المباريات.

خضع لاعبي المصري لهذا الفحص الطبي كجزء من الاستعدادات الشاملة التي يجريها النادي قبل انطلاق الموسم، حيث يستعد الفريق للمنافسة في بطولتي الدوري المصري الممتاز والكونفيدرالية الإفريقية.