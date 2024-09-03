مانويل أوجارتي: ثنائي مانشستر يونايتد سبب انتقالي إلى الفريق

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف مانويل أوجارتي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الجديد، عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية هذا الموسم.

مانويل أوجارتي ينضم إلى مانشستر يونايتد

حيث أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بشكل رسمي عن تعاقده مع مانويل أوجارتي نجم خط وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لمدة 5 سنوات، في الوقت الأخير من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مانويل أوجارتي يكشف عن سعادته بالانضمام إلى مانشستر يونايتد

وقال أوجارتي في تصريحات له منذ قليل "لقد شاهدت بعض المباريات لمانشستر يونايتد منذ أن بدأت الأخبار تظهر، كما تحدثت مع بعض اللاعبين وهما برونو وليتشا، وشجعوني للانضمام إلى الفريق أنا سعيد للغاية والأهم من أي شيء انا متحمس."

وأضاف:" أن أكون جزءًا من المكان الذي لعب فيه العديد من أساطير كرة القدم في تاريخ اللعبة هو شيء مُذهل، أود أن أعيش تجربة ملعب اولد ترافورد الأسطوري كلاعب وأن أشعر بحضور المشجعين".